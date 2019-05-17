台灣燈會「海之女神」一卡通紀念套卡來了 5/22開賣

2019-05-17 16:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕千呼萬喚始出來！台灣燈會最夯的燈飾之一「海之女神」將推出一卡通紀念套卡，首批2000套5月22日起開賣。屏東縣政府表示，海之女神紀念套卡每套2張，讓民眾一次收藏白天版與黑夜版的女神，預料將再掀起一波搶購熱潮。

被譽為史上最美的2019台灣燈會，落幕2個多月後，熱度仍然不減，先前燈會經典版一卡通接連4刷1萬2500張全部熱銷一空，又再追加第5刷1萬張，熱賣狀況前所未見，海之女神一卡通也是眾多燈會粉絲的期盼。

海之女神由知名藝術家王文志設計，上半身由鋼條編織而成，下半身裙擺是30萬顆牡蠣殼編串而成，動員近50名新住民婦女協助施作完成，代表台灣新住民落地生根，而女神遙望遠方家鄉支頭思忖的神情，更完全詮釋新住民婦女心情，讓她們感動落淚，也讓許多參觀燈會的民眾動容，被列為台灣燈會最漂亮燈組，現已永久留在大鵬灣做為地標。

屏東縣政府表示，燈會期間曾發行海之女神明信片，深受歡迎被索取一空，後來再加印一千套也是供不應求，許多民眾希望女神也能出一卡通的版本，經縣府積極與業者協調開發事宜，終於順利催生，滿足粉絲的心。

海之女神套卡每套2張，內含日夜版女神各1張，展現女神日夜不同風情，首批2000套於5月22日上午10點起在文化處開賣，民眾可至文化處服務台（屏東演藝廳1F ，屏東市民生路4-17號）購買，售價為每套200元整，每人限購3套，現場售完為止；如當日無法至現場購買的民眾，同步也可到PChome24h購物「一卡通專區」限量發售。

此外，燈會文創紀念商品包括手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、L夾、便條紙等，亦於文化處一樓服務台銷售，數量不多，欲購從速。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法