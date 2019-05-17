立法院會今表決同婚專法條文 朝野立委激辯

2019-05-17 12:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今將表決各版本同婚專法草案條文，表決前多名朝野立委登記發言，其中國民黨團總召江啟臣強調，本案並未經過充分討論，呼籲執政黨應充分進行社會溝通後再通過法案；民進黨團幹事長管碧玲則強調，作為執政黨責無旁貸，不能把問題丟給人民或丟給公務員，更不能把混亂丟給台灣，希望今天過後，大家能一起迎接更民主的台灣。

民進黨立委尤美女表示，今天終於到了歷史性的關鍵一刻，很多反同方認為行政院提出的版本並沒有遵照公投的意思，但其實行政院版不只保障同性二人婚姻平等權，同時也是遵照公投意思，用專法而非民法來保障同性二人婚姻平等權，希望大家在此刻能做出正確選擇，讓台灣真正邁向婚姻自由。

親民黨團總召李鴻鈞說，今天台灣社會所存在的爭議性法案，同婚絕對是代表之一，本案一路走來造成不少社會對立，好不容易台灣社會可以理性討論，不應該急就章通過。他並強調，包括代理孕母、廢死、安樂死等爭議法案至今都還躺在立法院內，道理很簡單，就是因為台灣社會尚未成熟到這個程度，同婚也是如此，他並不是贊成或反對同婚，而是希望能夠更完整的來立法，希望大家三思而後行。

早已表態支持同婚的國民黨立委許毓仁表示，婚姻平權一直是他非常重視的議題，台灣的同婚之路是條漫漫長路，今天終於要走向最後一哩路，同婚終究要站在歷史的轉捩點，希望大家能不分黨派共同守護每一個人相愛成家的權利，或許很久以後大家才會回頭看今天的決定，但也許未來大家會認為，我們為社會做了一件美好的事。

民進黨團總召柯建銘強調，同婚專法一定要通過，若沒通過將會是台灣的災難，是台灣社會不可承受之重，也是執政黨不可承受之重，這是歷史上最複雜、最糾葛的法案，他個人是非常鮮明的反同者，但也同樣必須面對憲法。按照大法官解釋，今年5月24日之後同志就可以登記結婚，沒有一個政治人物能站在憲法的對立面，「長夜將盡，我們一起迎向未來！」

反對同婚的國民黨立委賴士葆今再次質疑：「大法官有這麼偉大嗎？」「可以凌駕700多萬票公投民意嗎？」他痛批，700多萬人不支持同婚，蔡英文政府卻透過十幾個大法官「硬要開過去」，甚至一堆條文都「準用民法」，法案完全未納入公投的意旨，顯然還需要更多時間討論。

時代力量立委黃國昌說，生長在一個自由民主的憲政國家中，讓每一個公民能尋求自己的幸福、自己的愛、自己的家庭生活，是每一個政府的責任，兩年前大法官的解釋，清楚說明婚姻自由平等是憲法賦予的權利，也讓長期被剝奪基本人權的同志朋友們重新看到曙光，去年公投案清楚寫著反對用民法婚姻方式保障同志婚姻自由，白紙黑字，並不排斥用其他專法形式保障同志婚姻平等權利。

黃國昌強調，他知道過去這段時間，支持同婚信念的朋友所承受的壓力，也因為這樣，當昨天管碧玲委員告訴他「我們必須做一些修改」，他立刻回答「不要擔心」，因為時代力量黨團一定會全力支持民進黨團的版本，「 讓我們下禮拜祝福同志朋友，希望他們幸福、美滿！」

時代力量立委林昶佐發言時則火力全開，直接點名國民黨立委沈智慧、賴士葆等人曲解公投意旨，他強調，現在之所以只剩下專法版本而沒有民法版本，就是因為尊重公投結果，「只有你們在曲解公投，去欺負這些權利已經被剝奪幾十年的人，來得到你們國民黨自己的政治利益，這樣公平嗎？」

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