活動中心老人家唱歌「怕被關」 黃偉哲：免驚！

2019-05-17 10:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕里社區活動中心老人家唱卡拉OK，因面臨電腦伴唱機歌曲涉及版權問題，地方擔心「拿麥克風唱歌會被抓去關」，為釐清疑慮，市長黃偉哲今（17）日宣布，已跟業者洽談授權問題，市府埋單，業者也不會提訴訟，老人家可以放心歡唱。

黃偉哲也強調，正本清源之道，希望立委諸公與智慧財產局拿出「智慧」，對於非營利公開場合有明確修法定義，讓老人家在活動中心公開唱。

南市里長聯誼會總會長辜朝榮也表示，今天下午將與全市37區里長聯誼會長碰面，將會跟大家傳達這項訊息。

民政局長顏振標表示，與業者初步洽談，業者同意以優惠價格提供里社區活動中心播歌。

黃偉哲指出，智慧財產法修正後，一些定義沒有清楚，導致怎麼樣情形是公益使用，怎麼樣情形叫做營業使用，有一些模糊地帶，造成有些唱片公司就跟地方政府行文要取締，造成民眾恐慌，市政府已經跟相關業者聯繫，授權費直接跟市政府談，而不必一個一個歌唱班去談，完全沒有民事問題，業者合法權益也獲得保障。

黃偉哲表示，市府也跟經濟部聯絡，經濟部智慧財產局已邀集相關業者，業者已經同意，暫時不對唱歌的歌唱班的老人提出刑事告訴，所以絕對沒有刑事問題，民眾不必擔心。

黃偉哲也呼籲根本之道，智慧財產局拿出智慧來，在公開播映以及公益使用範圍能夠界定清楚，讓長輩沒有後顧之憂，不要每次都拿個麥克風就要發抖說唱個歌會不會被抓去關。

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