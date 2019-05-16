推動智慧城市 高雄「科技資訊局」最快明年成立

2019-05-16 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜說，將成立「科技資訊局」，但目前局處編制已滿，將調整市府組織編制，最快明年設立完成，整合各局處智慧科技，推動智慧觀光、商圈等，打造高雄成為智慧城市。

高雄市府各局處推動智慧科技，例如觀光局推動智慧觀光，正研發結合各項資訊的觀光App，以符合觀光客對高雄想像的需要；經發局則推動智慧商圈，將整合行動支付平台，提供消費者更便利的付款機制。

議員童燕珍促市府跨局處整合相關智慧科技服務，提供國內外觀光客有關城市導覽、資訊、優惠、景點及食衣住行育樂等資訊，帶動高雄觀光發展。

韓國瑜，市府迎接AI時代來臨，有意將資訊中心升格，成立科技資訊局，但因市府組織編制已滿，必須先減少一個局，將修正市府組織編制條例，檢討後儘速成立，打造成為智慧城市。

韓國瑜以高雄有23萬盞路燈，只有60多名維修工人，路燈壞了市府被動獲報去巡修，但其實App就能快速處理，化被動獲報為主動搶修，未來也將運用在交通號誌，讓市府做事更有效率。

副市長李四川補充說，養工處推動智慧路燈，將更換12萬盞LED路燈，目前辦理發包作業，預計明年底前完工，將同步完成e化，未來里長只要透過里政App，就能知道路燈情況，6小時完成維修，否則將開罰廠商，山區路燈還可定位，透過編碼方便救災，還能節省人事開銷。

李四川指出，未來警察局的路口監視器，也希望能與水利局的水情中心整合，兼顧治安與水情，發揮最大效用。

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