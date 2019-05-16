台南官田這個烏金伴手禮 連賴清德都慕名

2019-05-16 21:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田將「烏金」菱殼炭商品化，新推出「炭索世界」伴手禮盒，預計7月開賣，前行政院長賴清德本月赴日訪問時，就慕名帶了4盒「炭索世界」當贈禮協助宣傳，肯定地方推動烏金社區產業的努力。

2年前，官田區公所和成大合作將農業廢棄物菱角殼經特殊炭化後變成菱殼炭，可運用生產去除異味和除濕的吸附包、菱炭米、用菱殼炭土壤改良、水質淨化、盆景等用途，成了「烏金」社區產業，地方更成立官田烏金社區合作社，今年並與那顆炭公司合作開發、銷售菱殼炭商品，要讓烏金閃閃發亮。

官田烏金社區合作社和那顆炭公司新開發的「炭索世界」伴手禮盒，內有菱炭杯、菱炭能量石、菱炭手工皂、吸附包4種烏金產品，預計定價1290元，將在7月開賣；其中菱炭杯及菱炭能量石來自六穎陶秀，菱炭手工皂由人間魚公司生產，吸附包來自烏金社區合作社。

烏金社區合作社社員、官田區長顏能通說，以「烏金」菱殼炭做為發展核心，希望整合不同產業一起把餅做大，共同推廣創新的地方產業。

烏金社區合作社專案經理李政憲說，「炭索世界」伴手禮盒未來可以有不同組合，像裝入菱炭米，個別的烏金產品可以單獨販售，也能組合變出特色不一的伴手禮盒。

官田烏金社區合作社去年第一年盈餘15萬多元，未來「錢」景可期，盈餘一半回饋地方做公益。

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