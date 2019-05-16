高雄觀光再進擊 九家「特色借問站」跟遊客搏感情

2019-05-16 18:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕為提供快速增加的海內外旅客更優質服務，高市觀光局今於左營區百年老店中外餅舖辦理借問站分享交流會，並公布最新參與借問站服務的9家優質特色在地商家，希望讓更多遊客感受充滿人情味的高雄。

9家特色借問站分別為中外餅舖、蓮池潭服務中心、泮咖啡、流浪蝴蝶協卉、聚點美式餐廳、愛河旅遊商品中心、茄萣濕地遊客解說中心、三和瓦窯、澄園加勒比海美式餐廳，將主動提供友善又便利的旅遊借問服務，並從美食、特產、生態、文創到歷史文化，協助旅人深入地方巷弄，感受高雄各地特色與人文風情。

觀光局長潘恒旭表示，民國106年高市觀光局配合中央政策，將全市48處i問路旅遊諮詢站全面轉型為「借問站」後，今年有更多在地特色店家加入「借問站」的友善旅遊服務行列，「特色借問站」就像是高雄鄉親經常走踏、口耳相傳的在地人秘境，不僅為遊客的旅程增添便利的旅遊服務，更如同精通在地大小事的資深導遊，帶領遊客體驗在地特色，走一趟不同以往的旅程，讓旅遊更具深度又安心。

此次加入借問站服務的特色店家，有位於舊城的歷史百年老店與鄰近孔廟可環視蓮池潭美麗湖景的咖啡店家、傳承歷史技藝的窯業文創景區、擁有迷人生態環境的濕地公園、蝶種豐富的蝴蝶園區及手作文創基地，還有在地私房美食的景區餐廳及頗具特色的必買伴手禮店家，展現最道地的台灣人情味，成為第一線親切的觀光大使，提昇高雄的旅遊服務品質。

為加強行銷推廣，觀光局也推出「來借問、遊秘境、集好禮」的活動，只要遊客持集章卡至此次成立的各家特色借問站，都可蓋紀念章並兌換禮品或獲得消費優惠，集滿6個借問站紀念章，還可至高雄火車站、左營高鐵、小港機場國內線三大旅服中心兌換觀光局獨家精美禮物（數量有限，換完為止）。

此外，本次特色借問站服務也正式推向海外，今年觀光局首次與澳門航空合作，針對港澳大灣區的遊客行銷高雄觀光，只要搭乘澳門航空至高雄觀光旅遊，造訪本市9間特色借問站，出示「澳門至高雄」的澳航登機證存根，除可兌換商家禮品外，更加碼免費兌換澳門航空獨家紀念品一份。

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