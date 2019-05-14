中油在大林蒲埋新管 居民怒轟：完全沒記取高雄氣爆教訓

2019-05-14 18:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲居民今天在鳳林國中旁掛布條抗議，指控中油興工處將於中林路與南星路口埋9條新管線，途中通過學校、社區、加油站，完全沒有記取高雄氣爆教訓，且將居民蒙在鼓裡，若不停止該案，將發動抗爭。

鳳興里里長洪富賢8日接獲居民通報，才發現中油興工處人員正在會勘，計畫將從洲際二期石化轉運中心埋設9條管線 ，進入中油大林廠，且將經由南星路、中林路直到沿海四路，新管線通過大林蒲要道，居民卻完全不知情。

洪富賢、鳳森里里長陳信雄、龍鳳里里長黃文裕今天率里民抗議，並在鳳林國中、中油大林廠門口掛布條，環團要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊、地球公民基金會副執行長王敏玲到場聲援。

洪富賢指出，中油原規劃將管線從洲際二期石化轉運中心，經工業區道路進入大林廠，卻以管線太多擠不下為由，變更路線改由社區主要道路埋管，而沿途就是民宅、學校，還有座加油站，根本就是不人道設計，沒記取高雄氣爆教訓。

王敏玲說，關乎人命，社區有知情權，過去遮遮掩掩的作法，沒想到現在還會出現，洪秀菊指出，台電潛盾工程還沒做好，無人無問，如今又要挖路埋管，絕對無法接受， 黃文裕說，要埋管就等遷村後，否則抗爭到底。

居民提出訴求，包括馬上停止新管線進入社區更改設計案；除非大林蒲遷村完成，否則所有管線不得進入大林蒲；召開說明會，若中油3天內不做出善意回應，不排除展開抗爭。

中油大林廠出面表達關切，表示會將訊息告知總公司。

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