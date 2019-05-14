排水溝阻塞清水外溢 竹南街頭出現「湧泉」

2019-05-14 16:29

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮龍山路三段與公義路交叉口，連日來晴空萬里但路面卻湧出大量積水，許多用路人經過都放慢速度，看著清水從路邊水溝汩汩流出，不禁直呼「好浪費」。公路總局苗栗工務段表示，初判底下暗溝疑有垃圾阻塞，再加上附近水門打開後水流無法宣洩，才溢出路面，已派員處理。。

連日晴朗好天氣，但竹南路面卻一片積水，清澈的水不斷從路邊水溝蓋湧出，狀況已持續數日，民眾原以為是自來水管破管導致，緊急通報自來水公司搶修，但自來水公司竹南頭份營運所澄清，該處自來水管未破裂，應是附近灌溉農圳的水溢出所致。

水利會則說，滲水處屬道路側溝，匯集附近住家、加油站、農田排放水等，上週就已發現溢水情況，應是涵管淤塞導致水無法流通，才會溢出路面，雖暫未影響灌溉用水，但恐危及用路安全，已通報公路總局，但對方回覆稱需協調工程單位，尚需數個工作天。

公路總局苗栗工務段長陳禎康指出，今已派員偕同水利會到場察看，確認附近是否有水門尚未關閉，導致大量水流湧入；此外也將巡查暗管，找出遭阻塞區段，目前研判應是垃圾堆積導致，將盡速清除。

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