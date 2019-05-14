永和山水庫流浪狗橫行 苗栗議員提議訓練工作犬

2019-05-14 16:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永和山水庫附近常有流浪狗出沒，頻傳出成群結隊追車、甚至攻擊路人等情事，影響當地交通、公共安全。苗栗縣政府動物保護防疫所長張俊義表示，目前若接獲流浪犬隻襲人將前往捕抓，結紮後若仍有攻擊性將收留至收容所內，後續也會加以訓練社會化，或培訓成為工作犬等。

永和山水庫周圍山水環繞，景色秀麗，早晨及傍晚常吸引在地人散步踏青，但近來有民眾反映，當地流浪犬常成群結隊出沒路邊、水庫入口處，有些狗甚至會主動追車、攻擊路人等。

張俊義說，由於當地固定有愛狗人士固定餵養，所以讓流浪狗產生群聚問題，過去動防所積極實施TNvR（Trap誘捕、Neuter絕育、vaccinate注射疫苗、Return回置），每年約處理百隻犬貓。經結紮後的犬隻多半較為溫馴，且皆有植入晶片，經評估無攻擊性後才會放回原處，較具野性的犬隻將留在收容所內。

苗栗縣議員陳光軒則建議，除了TNvR外，建議農業處可編列經費聘請犬隻訓練師，將流浪狗訓練成為校園警衛犬、畜牧場、農場的工作犬、或是提供國家作為防疫、緝私緝毒犬，減少流浪犬衍生的問題，也讓狗兒跟人類和平共處。

農業處長陳錦俊則指示，畜牧場工作犬表現卓著，可協助農民驅趕獼猴等危害作物的動物，未來也將加強朝此方向努力，讓更多流浪犬經過訓練後成為人類的幫手，也減少流浪動物的問題。

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