半世紀前空照圖曝光 「田中人」驚人大發現！

2019-05-14 09:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有民眾把一張50年前的田中火車站空照圖po到網路上，今引發鎮民熱烈討論，民眾驚覺「原來我們所住的地方，真的是『田中』」，也有人發現，畫面中只有零星的車子，可見汽車在當年是有錢人的「玩具」。

黃姓民眾把這張空照圖po到臉書「田中人」專頁，立即引發田中鎮民的熱烈討論。

有網友發現，畫面中主體田中火車站被稻田包圍，特別是後火車站，是一望無際田野，可見「田中」這名字並非空穴來風，對照今天的景況，土地是寸土寸金，「田中」早已成為「時代的眼淚」。

也有民眾說，「他看到想哭！」因為他日前才在火車站前違規停車被告發，昔火車站前廣場面積寬闊，沒有幾輛車子，要怎麼停就怎麼停，當年車子真像有錢人的玩具。

這張空照圖非常清晰，民眾推測有可能是從國軍單位流出，因為田中有砲訓基地，國軍車輛裝載必從田中火車站進出，這裡也算是軍事要地，國軍因此派出「直昇機」或「偵查機」作空拍，意外為田中鎮留下如此珍貴的照片。

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