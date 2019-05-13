和平東卯橋旁土石坍塌 和平警交管排除中

2019-05-13 15:04

〔記者歐素美／台中報導〕豪雨不斷，造成台八線23公里天輪東卯橋分道處由天輪往和平方向，土石鬆軟，今天上午7點多，大批土石夾雜樹木突然崩塌掉落地面，阻礙道路通行，和平警分局天輪派出所立即派員到場實施交通管制，並通知相關單位移除落石等，維護人、車安全；因現場仍持續出現落石，警方及谷關工務段人員目前仍在現場警戒及排除障礙中。

台八線23公里天輪東卯橋分道處由天輪往和平方向，今天上午7點多，疑因連日下雨造成山坡土石鬆動，致大量土石、泥沙及樹木等滑落路面，造成往和平方向的交通受阻，天輪派出所獲報後，所長李明義立即率領員警趕到現場指揮管制車輛，並緊急聯繫公路總局谷關工務段派機具、人員到場排除落石，因現場仍持續出現落石等狀況，警方及谷關工務段人員目前仍在現場警戒及排除中。

和平警分局表示，因日前山區降雨頻繁，道路容易出現落石及土石坍塌，提醒民眾開車進入山區應小心慢行，注意有無落石，夜間行駛山區，因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或警方前往協助處理，以維護用路人安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/