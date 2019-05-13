長榮罷工今起投票 交通部：今下午與資方談

2019-05-13 12:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕長榮罷工山雨欲來，今起舉行罷工投票，相關議題也成立委質詢焦點，交通部表示，希望勞資雙方都能善待彼此，交通部已找勞方談過，預計今天下午也將再找資方來談。

立委賴士葆、許淑華等今於立院財委會質詢都提到罷工議題，賴士葆提到，長榮已經嗆聲參加罷工者暫停雇傭關係，針對這樣的發言，要求備詢的交通部次長祁文中、民航局長林國顯應該有所作為。

祁文中答詢時說，尊重勞工罷工權利，勞工及資方同是服務民眾，希望彼此釋出善意，有更多談判空間，交通部也已經成立關懷訪視小組、諮詢委員會等，日前已經找長榮來談過，本週還會再找長榮來談。

林國顯答詢時則表示，關於長榮這樣的說法，如果涉及勞動不當行為，會有勞動部來介入，至於協助雙方溝通的部分，除了已經跟工會談過，他也證實，與長榮的再次會談，就在今天下午。

至於許淑華問到交通部因應措施的部分，祁文中表示，將對消費者提出呼籲，提醒可能有罷工問題，購買時要注意，此外也已經請華航等進行必要支援，交通部已經有應變小組。

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