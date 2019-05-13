長榮暫停罷工期間僱傭關係 空服員批違法

2019-05-13 10:47

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，今天開始進行罷工投票，但有空服員公布長榮內部公告，長榮表示參加罷工空服員於罷工期間，暫停僱傭關係，質疑為繼停發年終、不調薪、取消員工優待票等不當勞動行為後，再度祭出違法手段，誠意何在？

空服員指出，長榮航空公司再出一則威嚇公告，表示參與罷工組員於罷工期間，與公司暫停僱傭關係，倘若在外站生病、受傷就醫的醫療費用，不享有任何公司保險與理賠服務，質疑長榮目無法紀，資方口口聲聲說的協商誠意何在？

該名空服員說，罷工期間不是暫停僱傭關係，而是免除出勤任務，公司法務恐失能、甚至不敢說真話。依勞資爭議處理法規定，資方不得於罷工期間擅自終止勞資雙方契約，契約沒有終止的情況下，保險理賠均須提供，公司的公告是違法的。

今年2月華航機師罷工期間，華航曾表示，因機師逕行主張罷工，勞僱關係暫時中止，相關權利義務亦暫行中止，但並非懲處，經交通部居中協調才澄清疑慮，肯認罷工成員與華航之間的僱傭關係依法持續存續。

長榮航：空服員執勤期不能從事工會活動

長榮表示，因為許多空服員提出諸多罷工相關問題，因此10日公司整理相關問答供空服員參考，並重新發出問卷調查表，配合主管機關要求並維護旅客權益。

長榮也在問卷中說明，為讓空服員不受干擾值勤，於罷工投票至罷工危機解除期間，暫停事務長於機上考核空服員作業，並重申值勤期間空服員必須受公司指揮及監督，不能從事工會活動。（11:08更新）

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