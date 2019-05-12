罷工門檻提高 長榮空服員2560張同意才達標

2019-05-12 17:35

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空空服員醞釀罷工，桃園市空服員職業工會將於明天起舉行罷工投票，必須通過空服員工會全體同意票數過半、長榮分會同意票超過8成的雙重門檻，是否達標最快5月26日分曉；一旦過關，工會恐怕會在端午連假或暑假旅遊旺季發動罷工。

長榮與工會歷經20次團體協約協商，向桃園市勞動局申請調解，並收斂聚焦4大訴求，包括調高外站津貼、禁搭便車條款、改善疲勞航班、工會參與人評會並增設勞工董事，但經過3次調解破局，工會啟動罷工投票。

5/13起罷工投票 6/6晚間6點開票

罷工投票自明天起至6月6日，2張選票為「你是否同意工會發動罷工」、「你是否同意工會設置罷工糾察線」；空服員工會長榮分會會員5月13日至5月26日投票、華航分會5月27日開始、其他航空會員6月3日起投票，6月6日傍晚6點開票。

空服員工會秘書長鄭雅菱指出，根據「勞資爭議處理法」規定，罷工須經全體會員過半同意，工會增設第二道門檻，長榮分會同意票也須超過8成才會發動罷工。5月5日關閉入會後，目前工會共5800名會員、罷工要過關同意票須超過2900張，其中，長榮分會約3200人、要過關同意票須超過2560張。

鄭雅菱表示，5月26日傍晚6點半長榮分會投票結束，前，即可確認長榮分會同意票數達標與否，若未達標，工會將提前對外說明；不過，除了罷工投票，還有會員代表投票，所有投票程序仍將於6月6日才結束。

鄭雅菱說，長榮不斷對內部放話，態度一如以往強硬，若不停止違法打壓工會行為，工會無法重啟協商。交通部政次王國材上週接待工會代表，再次呼籲勞資雙方優先考量旅客權益與飛航安全，回歸理性協商。

資方反駁工會指控：已研擬應變計畫

長榮航空強調，工會指控子虛烏有，已依民航局要求，研擬應變計畫，包括預估運能，因而調查空服員支援意願，維護民眾權益；另為反制罷工造成衝擊，長榮已公告將停發年終、不調薪、取消三年員工優待票。

長榮表示，五月以來訂位與載客率明顯下滑，且造成旅客擔憂、員工恐懼、投資人疑慮、股價下跌，罷工將造成更大衝擊。長榮是民營公司，必須自負盈虧，必須採取合法因應措施，呼籲回到談判桌理性協商。

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