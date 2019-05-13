外國人角度看淡水 淡水古蹟館與教會推「憶馬偕」導覽

2019-05-13 12:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕2019年是滬尾偕醫館創立140週年，更是清法戰爭滬尾之役135週年，淡水古蹟博物館與淡水基督長老教會合作，於6月1日、2日推出免費導覽「憶馬偕路線」、「西進滬尾路線」，即日起開始報名，各限額30名。

淡水古蹟博物館表示，6月1日「憶馬偕路線」，將帶民眾走訪滬尾偕醫館、淡水基督長老教會、馬偕租房處、馬偕故居、姑娘樓、牧師樓、理學堂大書院等，與馬偕博士生活相關的建築物，並介紹建築緣由以及對後世的影響。

6月2日的「西進滬尾路線」，則是走訪得忌利士洋行、英國領事官邸、紅毛城、海關碼頭等百年前洋人生活聚集處，瞭解外國人在淡水的生活風貌，以及對淡水在台灣關務歷史的樞紐地位。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅說，馬偕博士除了在宗教推廣、醫療與教育現代化等方面居功厥偉，詳情可至新北市淡水古蹟博物館網站（http://www.tshs.ntpc.gov.tw）中「活動及公告」查詢或洽26212830分機231楊小姐。

淡水古蹟博物館表示，6月1日至2日同步推出淡古「袋」你遊-臉書粉絲專頁兌獎，免費限量DIY體驗，以及紅城小舖自營商品優惠等活動。

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