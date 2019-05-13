劉其偉藝術探險人生特展 學生搶拍婆憂鳥公仔

2019-05-13 10:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學藝文中心與劉其偉文化藝術基金會合作，即日起到6月5日舉辦「其藝探險王」劉其偉的藝術探險人生特展，從自畫像到探索藝術原始美的作品，豐富又多元，現場還有造型可愛的大型「婆憂鳥」公仔，成為觀眾拍照、打卡的熱點。

明新科大藝文中心主任呂盈蓉表示，「活到老，頑到老」已故畫家劉其偉是位充滿熱情與冒險精神的不老畫家，身分多樣的他是工程師、作家、畫家、探險家更是文化人類學家，一生充滿傳奇，曾經歷家族破產、第二次世界大戰、越戰等人生波瀾，大半輩子都是工程師的他在38歲拾起彩筆，自學成為畫家。

劉其偉晚年進入蠻荒部落探險，展開人類學研究。一生著作無數，提倡生態保育，表現出對自然及人文無盡的愛與關懷，人如其畫，原始率真不造作，畫作廣受歡迎。

展覽採主題式分區展出，有最為人知的「薄暮的呼聲－婆憂鳥」系列作品，象徵對祖母的思念之情；「母子情深」闡述動物間的互動母愛的流露；「探索情愛」則用畫作闡述性是生命的延續，是自然也是健康的；「野性的呼喚」則是劉其偉晚年創作，呼籲生態保護及愛護動物的為創作題材。

除了畫作，基金會也提供多樣與劉老相關的文物，更深入的介紹畫壇老頑童的傳奇故事。特展難得一見，歡迎社區人士於平日免費參觀。

劉其偉文化藝術基金會自民國100年起，推廣校園公益巡迴展，讓年輕人透過觀展，感受劉其偉一生的堅毅精神。「其藝探險王」特展開幕會上，基金會陳國寬與劉其偉的長子劉怡孫、長媳王永元、孫女劉思岑等人皆到場，明新科大人文與設計學院院長劉崇治頒贈感謝狀。

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