劉其偉藝術探險人生特展 學生搶拍婆憂鳥公仔

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學藝文中心與劉其偉文化藝術基金會合作，即日起到6月5日舉辦「其藝探險王」劉其偉的藝術探險人生特展，從自畫像到探索藝術原始美的作品，豐富又多元，現場還有造型可愛的大型「婆憂鳥」公仔，成為觀眾拍照、打卡的熱點。
明新科大藝文中心主任呂盈蓉表示，「活到老，頑到老」已故畫家劉其偉是位充滿熱情與冒險精神的不老畫家，身分多樣的他是工程師、作家、畫家、探險家更是文化人類學家，一生充滿傳奇，曾經歷家族破產、第二次世界大戰、越戰等人生波瀾，大半輩子都是工程師的他在38歲拾起彩筆，自學成為畫家。
劉其偉晚年進入蠻荒部落探險，展開人類學研究。一生著作無數，提倡生態保育，表現出對自然及人文無盡的愛與關懷，人如其畫，原始率真不造作，畫作廣受歡迎。
展覽採主題式分區展出，有最為人知的「薄暮的呼聲－婆憂鳥」系列作品，象徵對祖母的思念之情；「母子情深」闡述動物間的互動母愛的流露；「探索情愛」則用畫作闡述性是生命的延續，是自然也是健康的；「野性的呼喚」則是劉其偉晚年創作，呼籲生態保護及愛護動物的為創作題材。
除了畫作，基金會也提供多樣與劉老相關的文物，更深入的介紹畫壇老頑童的傳奇故事。特展難得一見，歡迎社區人士於平日免費參觀。
劉其偉文化藝術基金會自民國100年起，推廣校園公益巡迴展，讓年輕人透過觀展，感受劉其偉一生的堅毅精神。「其藝探險王」特展開幕會上，基金會陳國寬與劉其偉的長子劉怡孫、長媳王永元、孫女劉思岑等人皆到場，明新科大人文與設計學院院長劉崇治頒贈感謝狀。
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明新科技大學藝文中心與劉其偉文化藝術基金會合作，即日起到6月5日舉辦「其藝探險王」劉其偉的藝術探險人生特展，現場有造型可愛的大型婆憂鳥公仔，成為觀眾拍照、打卡的熱點。（明新科大提供）
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明新科技大學藝文中心與劉其偉文化藝術基金會合作，即日起到6月5日舉辦「其藝探險王」劉其偉的藝術探險人生特展，現場有造型可愛的大型婆憂鳥公仔，成為觀眾拍照、打卡的熱點。（明新科大提供）
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明新科大藝文中心舉辦劉其偉特展，劉其偉孫女劉思岑（左）代表致贈劉其偉老師畫作一幅予明新藝文中心收藏。（明新科大提供）
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明新科大藝文中心舉辦劉其偉特展，開幕活動中由劉其偉文化藝術基金會陳國寬老師導覽解說展出作品的內容。（明新科大提供）
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