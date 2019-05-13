AIT推薦教學專家 讓學生勇於開口說英語

2019-05-13 09:01

［記者黃旭磊／高雄報導］美國在台協會AIT推薦2名英語教學專家，與南部教師交流並示範教學，讓學生勇於開口說英文。

AIT推薦美國英語教學專家莎拉波頓（Sara Denne-Bolton）及麗莎摩根（Lisa Morgan），上週起於高雄師範大學（高師大）「英語教師英語教學研習坊」，與近200名高雄、台南中小學及大專教師交換經驗，會中，教師薩繆爾•曼寧（Samuel Manning）、王振茂及許儷齡示範英語教學，引起熱烈迴響。

高師大校長吳連賞今天表示，雙語化教學為國內趨勢，教學首重提昇學生口說能力，與AIT高雄分處及高雄市教育局合辦研習，提升教師口語教學能力。

AIT美國在台協會高雄分處副處長樂美瓏、文化新聞組組長麥修瑞（Peter McSharry）、教育局主秘李黛華、高師大校友會高雄分會理事長陳俊中與會，獲益良多。

莎拉波頓示範教學法，認為台灣學生在口語表達及溝通較弱，用想像力活化課文，讓學生勇於開口說英語，提高學習動機，也期待啟發教師理念。

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