母親節快樂！兒用這招砸爛電視 網笑翻：有火影天賦

2019-05-12 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）天適逢母親節，1名女網友發臉書分享一張照片，只見一台電視的螢幕因受撞擊出現螺旋狀黑屏，無奈表示，孩子送給她的禮物「蠻特別的」。網友們見裂痕形狀和「螺旋丸」有幾分相似，安慰她：孩子「有成為火影的天賦。」

這名媽媽今（12）天在臉書社團《爆怨公社》PO出「兒子送的母親節禮物」，原來是孩子玩雷神索爾的槌子時，不慎「K」到電視，打出螺旋狀的黑屏痕跡，讓液晶電視整台報銷。她打上翻白眼的表情符號，說兒子送她的母親節禮物「真的蠻特別的」。

由於裂痕形狀酷似日本知名動漫「火影忍者」中，主角漩渦鳴人的招式「螺旋丸」，許多網友KUSO回應，「學會了螺旋丸？」、「鳴人是你」、「一定是電視機先動手的」、「那不是查克拉的流向嗎？」、「有考慮送他去木葉村栽培嗎」、「他要跟妳說他練成了」。

也有人說，「順勢可以換更大台的」、「孝順的孩紙（孩子），一定是想給媽媽換大電視才故意砸爛的XDD」、「想到我女兒兩年前的母親節前夕也敲壞我們家電視，敲的位置還一模一樣」。

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