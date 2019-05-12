台鐵復興號機車頭故障 乘客宜蘭換車到花蓮延誤19分

［記者江志雄／宜蘭報導］台鐵6688次七堵往花蓮的復興號列車，今天下午4點41分行經羅東到冬山站之間，發生機車頭故障，台鐵派另輛機車頭拖進冬山站，讓數十名乘客轉搭6236次自強號南下，行程延誤19分鐘。
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