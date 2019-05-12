白衣天使遭起訴 資深護理人員：盼社會各界理解已盡力

2019-05-12 17:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕今天是國際護師節，中華民國護理師護士公會全國聯合會發起黃絲帶運動，聲援衛福部台北醫院附設護理之家去年大火2位護理人員遭起訴，高雄岡山秀傳醫院副院長彭麗蓉表示，「天使救人、護理無罪」，希望社會各界能理解護理人員已盡力，不該再受到起訴判刑不公平待遇，支持護理人員繼續走下去。

彭麗蓉1975年開始接受護理教育訓練，1981年進入彰化秀傳醫院擔任護理工作，從基層一路歷練起，1999年升任秀傳醫院副院長，為當時國內極少數醫院高層女主管，至今已在醫院工作38年。

彭麗蓉表示，身為醫護人員救人是天職，但許多時候是很無奈、甚至充滿無力感，38年的醫護生涯，她曾歷經台灣921大地震和SARS等重大災難事件，在醫療第一現場目睹生離死別的苦難，即使盡力搶救傷患，但有時還是無法戰勝死神。

921震災一發生，她和另5名醫生、護士歷經千辛萬苦冒著生命危險，挺進竹山秀傳醫院搶救，途中，一部貨車載著30幾具棺材從眼前經過，讓她深感生命無常，和醫護人員無能為力的無奈；SARS期間社會大眾視醫護人員如瘟疫，當她們在急診室搏命搶救SARS病患，除要擔心自身是否遭感染喪命，還被親朋好友拒於千里之外，內心苦悶實難以筆墨形容。

彭麗蓉說，儘管醫護工作艱辛又危機四伏，但救人是一件神聖又有意義的事，她仍以身為醫護人員為榮，也鼓勵更多新血加入護理行列，也希望社會各界能理解醫療工作，支持護理人員繼續走下去。

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