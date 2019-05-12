白衣天使遭起訴 資深護理人員：盼社會各界理解已盡力
列印

2019-05-12 17:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕今天是國際護師節，中華民國護理師護士公會全國聯合會發起黃絲帶運動，聲援衛福部台北醫院附設護理之家去年大火2位護理人員遭起訴，高雄岡山秀傳醫院副院長彭麗蓉表示，「天使救人、護理無罪」，希望社會各界能理解護理人員已盡力，不該再受到起訴判刑不公平待遇，支持護理人員繼續走下去。

彭麗蓉1975年開始接受護理教育訓練，1981年進入彰化秀傳醫院擔任護理工作，從基層一路歷練起，1999年升任秀傳醫院副院長，為當時國內極少數醫院高層女主管，至今已在醫院工作38年。

彭麗蓉表示，身為醫護人員救人是天職，但許多時候是很無奈、甚至充滿無力感，38年的醫護生涯，她曾歷經台灣921大地震和SARS等重大災難事件，在醫療第一現場目睹生離死別的苦難，即使盡力搶救傷患，但有時還是無法戰勝死神。

921震災一發生，她和另5名醫生、護士歷經千辛萬苦冒著生命危險，挺進竹山秀傳醫院搶救，途中，一部貨車載著30幾具棺材從眼前經過，讓她深感生命無常，和醫護人員無能為力的無奈；SARS期間社會大眾視醫護人員如瘟疫，當她們在急診室搏命搶救SARS病患，除要擔心自身是否遭感染喪命，還被親朋好友拒於千里之外，內心苦悶實難以筆墨形容。

彭麗蓉說，儘管醫護工作艱辛又危機四伏，但救人是一件神聖又有意義的事，她仍以身為醫護人員為榮，也鼓勵更多新血加入護理行列，也希望社會各界能理解醫療工作，支持護理人員繼續走下去。

相關影音

  • 高雄岡山秀傳醫院副院長彭麗蓉響應中華民國護理師護士公會全國聯合會發起的黃絲帶運動，聲援衛福部台北醫院附設護理之家去年大火2位護理人員遭起訴。（記者蘇福男攝）

    高雄岡山秀傳醫院副院長彭麗蓉響應中華民國護理師護士公會全國聯合會發起的黃絲帶運動，聲援衛福部台北醫院附設護理之家去年大火2位護理人員遭起訴。（記者蘇福男攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/