基隆造型走秀 老鷹造型驚艷全場

2019-05-11 15:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕世界美髮組織OMC台灣總會5月中旬將在基隆市舉辦技藝達人暨 OMC世界盃國手選技賽，今天在東岸商場舉辦造型發表會，個個閃亮登場，其中莊敬高職「邂逅鷹后」造型，模特兒帶著基隆市鳥老鷹進場，與郵輪相輝映，驚艷全場。

15位模特兒陸續出場走秀，個個造型活潑有特色，現場許多民眾爭相和模特兒合照。

OMC台灣總會會長陳德雄說，「時尚．美麗」是先進國家追求的生活品味，台灣美容美髮技能軟實力，每年在世界盃競賽中都獲得多項肯定。

今年OMC總會5月16日在基隆市立體育館舉辦技藝達人市長盃暨OMC世界盃國手選拔賽，以「時尚基隆．美麗起飛」為主題，來自全國大專院校和業界菁英都組隊參賽。

今天中午OMC台灣總會邀請OMC世界盃國家教練王彥智、何麗玉老師，帶領歷屆國手共同發表15個國際造型，閃亮登場，為選拔賽暖身。

市長林右昌在莊敬高職「邂逅鷹后」模特兒陪同出場，模特兒手上還帶著1隻像徵基隆市鳥老鷹，驚艷全場。

林右昌說，美容美髮產值每年高達千億以上，基隆有經國、崇右、培德和光隆等相關學系的學校，希望相關產業能在基隆定著，學生有很好的發展，讓基隆成為時尚之都、美麗的城市。他還說，明年想辦法在郵輪上舉辦這項活動。

這次15個造型中，莊敬高職美容科老師楊靜玲本身也是基隆人，她將基隆市鳥老鷹融入設計中，她說，老鷹走過基隆歷史與褪變，這幾年基隆藝術文化推動得很好，她也在彩妝和造型融入在地文化，希望基隆成為優質美麗時尚的藝術之都。

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