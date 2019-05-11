省議員宿舎變「議蘆會館」 訪中辦園區即可千餘元入住

2019-05-11 13:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣省議會在凍省後，改為立法院中部辦公室園區，而原省議員會館就失去原功能，相當可惜，立法院委請霧峰區農會進行整理，改為「議蘆會館」，成為第一個古蹟會館，只開放給參訪中辦園區民眾訂房，共有80間雙人房，結合霧峰在地特色，很適合背包客及親子住宿。

立法院今天在立法院中部辦公室園區舉行「議蘆會館」的開幕儀式，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏及曾任省議員的顏清標等多位民代一同主持開幕。

立法院中部辦公室就是以前的省議會，87年凍省後，由於整個廣達19公頃的園區失去原有功能，相關單位便積極展開活化。

行政院一開始將省議會改為省諮詢會，但因功能性不大，便於96年改為立法院中部辦公室，設有行政院中南部服務中心及議政博物館。

而原有的省議員宿舍雖成為立委來園區開會時住宿會館，但使用率仍不高，立法院長蘇嘉全覺得很浪費，因此展開整理，並委請霧峰農會經營，並於今天開幕。

蘇嘉全表示，行政院把省議會交給立法院管理，立法院就需予以活化，因此將「議蘆會館」整理。有80間房間，過去省議員住一天價值要1、2萬元，原因以前省議員選舉，要花上億元選舉經費，推算下來平均每一天1、2萬，但現在便宜，只有1千多元，民眾就可體驗過去省議員住在會館的情形。

曾任省議員的鎮瀾宮董事長顏清標表示，今天感覺到像回娘家，相當親切，把省議員宿舍開放給民眾相當好，宿舍相當乾淨，而且還有中餐廳及咖啡廳，又有廣達19公頃的園區，很值得來住看看。

立法院中部辦公室表示，目前先開放40間，每一間雙人房，平時1280元，假日1680元，背包客及小家庭都可以訂，但前提是要參訪園區。

立法院中部辦公園區風景優美，廣達19公頃，附近還有霧峰區農會酒莊、民生故事館、光復新村、921地震教育園區、霧峰林家花園等，很值得2天1夜的行程。

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