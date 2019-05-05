像省議員一樣住這裡！古蹟霧峰議員會館對外營運

2019-05-05 21:51

〔記者陳建志／台中報導〕市定古蹟原省議會議員會館，過去曾是省議員、省諮議員和立委住宿場所，因使用率不高，在立法院長蘇嘉全希望活化園區的理念下，去年底將餐廳、咖啡廳、議員會館公開標租，並由霧峰農會得標，經重新整修，預計將80間房間對外營運，四月初已經開始試營運，希望吸引民眾留在霧峰走訪園區歷史、文化，並串連附近景點，活絡霧峰的觀光旅遊。

立法院中南部服務中心主任賈鴻奎表示，省議會過去曾是台灣民主化最重要的場域，在精省後雖卸下過去功能，但原臺灣省議會議事大樓、朝琴館、議員會館，因建物獨特且見證台灣民主議會發展，2008年4月由市府公告為市定古蹟。

賈鴻奎表示，立法院長蘇嘉全2年前希望活化園區，其中精省後成為省諮議員和立委住宿場所的議員會館，因使用率不高，積極規劃活化使用，去年底將議員會館、餐廳和咖啡廳公開標租，並由霧峰農會得標，經重新裝修，包括大廳、咖啡廳、餐廳和客房都煥然一新，其中後會館42間房間已在4月初對外試營運，前會館38間整修後也將對外營運，並將於5月11日正式剪綵，邀請大家來住宿，體驗擔任一日立委、省議員的滋味。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，省議會園區是所有霧峰人小時候共同的記憶，為了活化此園區，連結此段歷史，加上農會原本就經營園區裡的餐廳，決定擴大經營會館，強調這裡收費平價，不論是個人旅遊，還是團體會議、訓練，都有非常舒適的場所和空間，希望讓遊客可以留在霧峰，連結霧峰包括林家花園、光復新村、民生故事館等景點，活絡霧峰的觀光。

霧峰農會休閒旅遊部主任鄧惠蓮表示，除過去的議蘆餐廳，此次並新增咖啡廳，提供飲料、簡餐服務，至於會館住宿，2人房平日收費1280元、假日收費1680元還附早餐，希望以舒適、平價服務讓更多人能留在霧峰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/