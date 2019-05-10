21:49宜蘭近海規模3.9地震 最大震度3級
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今晚21：49在宜蘭縣政府東南方31.7公里、位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.9地震。（中央氣象局）

今晚21：49在宜蘭縣政府東南方31.7公里、位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.9地震。（中央氣象局）

2019-05-10 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天晚間9點49分，在宜蘭縣政府東南方31.7公里、宜蘭縣近海發生芮氏規模3.9地震，深度40.3公里，最大震度宜蘭縣南澳3級。

根據中央氣象局數據顯示，各地最大震度宜蘭縣3級，花蓮縣、新北市、桃園市地區1級。

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