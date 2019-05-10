東石國中棒球小將穿破鞋練球 企業霸氣贊助進口球鞋

2019-05-10 21:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石國中是棒球名校，棒球隊曾獲得2018年傳福盃全國青少棒第三名、107學年軟式棒球嘉義縣聯賽第一名，但維持棒球隊經費龐大，球員們節省開支，常穿著破爛球鞋練習，立委蔡易餘得知後，引進企業贊助，今天送球隊45雙日本進口的SSK棒球鞋，球員開心的說「可以穿新鞋練球了！」

蔡易餘今天與朴子市民代表黃智群、蔡易餘服務處執行長莊長源等今天將球鞋送到東石國中，校長黃國軍感謝立委引進資源，協助學校發展棒球運動。

東石國中棒球隊總教練鍾國忠說，棒球隊有39名隊員，一年訓練、比賽的費用約150多萬元，申請政府補助的經費約40多萬元，其餘都是靠熱愛棒球的地方人士、商家等贊助籌得，由於棒球隊練習量大，一年大約要換3到4雙棒球鞋，費用也不少。

蔡易餘說，球員們使用的棒球用具常需要用到其他球隊淘汰物品，來節省開支，得知此情形後，向企業團體募捐球鞋，獲得贊助，購買日本進口的專用棒球鞋送給球隊練習，未來也將再尋求企業贊助球隊練習。

東石國中棒球隊最近將參加華南金控盃全國青少棒錦標賽，能夠穿上最新的日本進口專業棒球鞋來練球，球員們都很開心，「謝謝大家的幫忙，我們會拚出好成績！」

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