竹市必踩美食站 東門市場辦桌邀大家夥呷飯

2019-05-10 17:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市傳統東門市場內的美食料理和特色餐點，這2年已成為外地遊客必造訪的市場，超過40攤平民美食進駐，已讓市場成為年輕人必訪的宵夜聖地，市府18日下午5點到8點半，舉辦「東門辦桌 作夥呷飯」活動，將席開超過40桌，封街辦桌，邀請民眾相招來東門市場採購平民美食作伙開桌享用，還可聽搖滾樂團美秀集團、怕胖團、隨性樂團現場開唱，品嘗在地新竹味。

此外，新竹市府產發處也邀請年輕藝術家牛奶人工作室設計師林宗賢設計｢東門市場美食插畫散步地圖」，有5千份的插畫導覽地圖，會在新竹火車站旅服中心、轉運站及17公里海岸、南寮漁港旅服中心等城市節點，提供遊客們索取，只要民眾18日拿著導覽地圖到東門市場集點，集滿3點就可兌換「春池玻璃143東門辦桌啤酒杯」，送完為止。

參與的店家包括享初食堂、迴香酒鋪、八鷹料亭及屋台YES!，都是年輕人來東門市場開店的主要人物，他們也邀請民眾拿著美食導覽散步地圖，來探索東門市場，一起作夥呷飯。

副市長沈慧虹說，東門市場一樓有許多經營超過30年的傳統老店，如今也有一群很有想法的年輕人進入這座市場，引進藍染、金屬等多元工藝商品，甚至在小巷弄間孕育出多間必踩美食店，不僅讓青年一圓創業夢，更成為市場新生的重要元素。

產發處長吳甲天說，18日週六下午舉辦的「東門辦桌 作夥呷飯」，會在東前街與大同路交叉口封街辦桌，歡迎民眾採買東門市場美食來辦桌，超過30攤平民美食店家任君挑選，當天更將邀請東門市場的古早總舖師與少年頭家，分享料理創業故事，還有年輕人最喜愛的搖滾樂團像美秀集團、怕胖團和隨性樂團等來表演，讓大家一邊享受美食，一邊聽音樂。

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