南市長藍營初選陳以信恐被搓掉？鄭麗文：有功優先提名

國民黨黨主席鄭麗文今出席台南黨部舉辦黨慶活動，面對2026台南市長選戰，謝龍介、陳以信都表態參加，鄭麗文說，希望在年底前協商出候選人。但由於「有功者優先」的說法不免讓外界認為，陳以信恐被搓掉。

國民黨首場黨慶從台南市出發，今日約1300人齊聚歡迎黨主席鄭麗文的到來。面對下一屆代表國民黨參選台南市長人選，南市黨部主委謝龍介與前立委陳以信都表態爭取提名，鄭麗文今天特別則提及，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法。

鄭麗文表示，第1波針對藍營現任縣市長都能順利連任，基隆、台北、桃園、苗栗、南投現任都會優先提名；艱困選區如台南和高雄，上次已有同志代表參選，也有很好的成績，過去3、4年來也都一直在地方深耕經營，黨也會優先考慮的，至於另有同志也表達參選意願，我們會根據特別辦法做協調，第2波提名希望年底前能完成，讓大家提早佈局、展開選戰。

針對年底前確定提名名單部分，陳以信回應認為，台南市應該要因地制宜，能夠在民進黨確認提名人選後，黨內再來進行會更好，但也尊重黨及黨主席的期待，現在按照提名辦法還要再進行小組會議，並進行協商，我也會充分表達我的建議，我相信無論是我，或是謝龍介都已經表達願意用民調來決定人選，過程當中我們也是君子之爭，我相信這樣的初選對國民黨對台南市民來說都是雙贏局面，讓我們有個協調時間、各自努力，最後結合更大勝選的機會，朝向最大目標贏回執政。

謝龍介則表示，「我們都是一家人；初選辦法是中央權責，我個人不會表達任何意見，在地方跑攤兩人就是各自跑各自，碰到也是一樣都是好同事。」

