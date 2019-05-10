台東垃圾問題棘手 「循環設計展」傳達永續循環可能性

2019-05-10 09:51

［記者王秀亭／台東報導］台東垃圾問題嚴峻，凸顯資源回收物永續循環的重要，即日起在台東轉運站展出的「循環設計（Circular Design）展─你在圈內嗎？」，呈現國內企業以創新科技及設計，將回收物變成新產的成果，台東設計中心執行長張基義表示，透過永續循環議題，與民眾軟性地溝通台東的環境問題。

一台筆記型電腦在循環設計展中，被拆解、分類成塑料、金屬等可回收再利用的類別；一組使用後的保養瓶罐，在展覽場上，同樣被分類成玻璃、紙類；國內企業、設計者再將回收物循環再利用，外帶咖啡杯變身成茶几、碗，稻穀做成沙灘玩具，汽車零組件及建築材料經過環保熱塑複合材料技術，變成耐踩的行李箱。

台東設計中心與台灣創意設計中心今年移展合作的循環設計展，是由小智研發與杜祖業共同策展，展覽藉由過去的線性思維轉向循環思維，企業和設計師從中探索未來新的高值化設計和創新，並展出台灣循環設計相關服務的代表企業多項創新服務與產品，即日起至9月15日在台東轉運站展出。

台東縣長饒慶鈴表示，廢棄物處理是全球關注的議題，台東也不例外，台東當前面臨的是各鄉鎮市垃圾掩埋場都將飽和，垃圾減量及回收物再利用都需迫切改善，日前小智研發創辦人黃謙智提及百分百廢材運用，正是台東需要的，能解決垃圾掩埋場危機，更能由廢棄材料創造自體循環經濟。

張基義指出，永續循環是台東施政重要議題，台東設計中心不僅幫台東做設計，亦試圖解決問題，透過創意設計及科技，找出台東未來的可能性，進一步帶動在地及熱愛這塊土地的人重新思考，一起把台東推到更高的高度。

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