台灣2022年缺電？ 經濟部表示供電穩定

2019-05-09 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕清華大學葉宗洸教授依據「台電公司107年度電源規劃情形表」，表示為台灣在2022將有缺電危機，且無法維持15%的備用容量率，經濟部今（9日）澄清，預計於2022年及2023年新增的機組，合計裝置容量約300萬瓩，並無供電缺口。

清華大學工程與系統科學系暨研究所教授葉宗洸日前表示，為因應去年「以核養綠」公投案過關，立法院7日三讀通過修正《電業法》第95條條文，刪除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」的內容，此舉意在續用核電，但政府仍持續推動廢核。

葉宗洸教授是核子工程博士，擅長電化學、電腦模擬與燃料電池等領域，他表示依據台電於今年3月7日更新的「台電公司107年度電源規劃情形表」，未來台灣電力將會吃緊。為了讓核二1號機於2021年3月除役，原本預計2019年除役的大林5號機，以及預計2020年除役的通霄4、5號機，都將延役至2022年，這表示2021年台灣會非常缺電。並呼籲政府應規劃現役核能電廠延役與重啟核四，以降低未來發電的不穩定性與成本，落實以核養綠的精神。

經濟部則於今日回應，「台電公司107年度電源規劃情形表」只是台電公司自有計劃，並未呈現政府規劃的民營電廠以及全國綠能發電計劃，且電源規劃有諸多考量因素，若僅以台電的「電源規劃情形表」斷定未來全國電力供應情形，容易失真誤判。

葉宗洸教授質疑，2022年將會有6部機組除役，總裝置容量約201.2萬瓩，而2022與2022年新增的大潭8號機裝置容量約為100萬瓩，因此2022年台灣將缺少約101.2萬瓩的裝置容量，且無法維持政府目標15%的備用容量率。

對此經濟部回應，預計於2022年及2023年新增的大火力機組有大潭燃氣複循環機組8號及9號機，以及興達新燃氣複循環機組1號機，合計裝置容量約300萬瓩，並無供電缺口，也表示電力備用容量會維持在15%以上，達到供電穩定的目標。

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