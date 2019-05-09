同婚法案立院協商 挺同方籲支持政院版本

2019-05-09 19:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚專法今天在立法院協商，反同團體繼續在立院外呼籲尊重公投結果，而挺同方則發出聲明，希望立委支持行政院版本，不要為偏見服務。

婚姻平權大平台提到，今天協商時，仍有立法委員無理堅持公投結果凌駕憲法，但司法院已經再度明確聲明，公投結果無法凌駕憲法位階的大法官解釋，蘇嘉全院長也已釐清，往後在立法院的法案協商，都還是在憲法與公投的交集結果之下來處理同婚專法。而目前進入協商的各版本中，只有行政院版本肯認「同性婚姻」，是唯一既符合公投結果、又符合釋字748號解釋意旨的版本。

婚姻平權大平台也希望，各黨立委都能認知到，如果最後立法院通過的不是「同性婚姻」，反倒是違反釋憲意旨的「同性結合」或「同性家屬」，而異性戀的伴侶很可能也會要求適用「非婚姻」的關係，反同組織推動「婚姻一國兩制」紊亂國家制度，但後果卻是要全民一起承擔，這是是立法者應該要慎重考慮到的，而非放任反同組織來煽動民粹和操作輿論來達成未來參選的私利。所以現階段支持唯一合憲的行政院版同婚法案，已經是同志社群考慮到社會和諧、退無可退的選擇。

婚姻平權大平台也預告，將於下週二協商時，號召群眾一起到立法院青島東路上，共同關注朝野協商的討論。蘇嘉全院長今天宣布法案二、三讀的時間為5月17日，正值517國際不再恐同日，也將發出當天動員令，動員群眾到立法院外，共同見證同婚法案的歷史性時刻到來。因此呼籲所有一起為守護行政院版、堅持站在愛的這一邊的立法委員們打氣加油，也會向立場仍在猶豫的委員們喊話，為了台灣的社會團結與和諧，不要為歧視偏見服務，更不要成為製造婚姻「一國兩制」差別待遇的幫凶。

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