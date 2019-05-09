新北考古嘉年華25日登場 即日起抽限量100名快速通關

2019-05-09 19:55

〔記者周湘芸／新北報導〕一年一度的考古生活節將於25、26日在新北市立十三行博物館登場，其中包括十三野茶會、採集人共作室和平原之味工作坊等熱門活動，今年更開放100個快速通關名額，只要至十三行博物館粉絲專頁留言，就有機會免排隊體驗多達120個攤位。

「新北考古生活節」今年以「古代生活體驗」為主題，推出考古市集、考古展演及體驗活動，開放快速通關名額，讓民眾享有免排隊即可優先玩到熱門攤位的福利，其中包含佐賀縣立博物館．佐賀縣立美術館的銅劍古物鑄造、韓國全谷史前博物館推出人類演化進行曲─VR虛擬實境電影、日本宮崎縣立西都原考古博物館讓民眾製作象徵幸運庇佑的勾玉，以及日本沖繩縣立博物館‧美術館、日本兵庫縣立考古博物館等考古活動。

十三行博物館長陳春蘭說，新北考古生活節結合新北考古公園啟用舉辦，邀集國內外博物館、學校與研究單位、表演團體、國定遺址及文化工作者等單位共同參與，設置超過120個攤位，體驗從史前到近代人類的「食衣住行育樂」。

十三行博物館指出，民眾即日起至19日只要上十三行臉書粉絲專頁，於活動貼文完成指定留言，即可抽快速通關，網站也將在21日公告100名得獎者，更多活動資訊可至考古生活節網站 查詢。

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