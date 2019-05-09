防堵麻疹疫情幕後英雄！「防疫先鋒」、「熱血護理師」獲表揚

2019-05-09 14:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕「國際護理師節」將近，新竹市護理師護士公會今天舉辦「108年護師節活動」表揚167名傑出護理師，其中，服務於衛生局的「防疫急先鋒」蔡麗瑜成功防止竹市麻疹疫情蔓延，而「熱血護理師」張家如機智幫助突然臨盆的孕婦保住小生命，兩人獲頒優良護理師殊榮。

「只要多做一些，就能守護市民免於傳染病威脅！」蔡麗瑜說，107年國內暴發航空公司麻疹群聚事件，當時正值清明連假，她犧牲假期監控疫情，長達一個月不休息，每天早出晚歸，就是為了積極協助追蹤訪視接觸者，與衛生局一銅積極防治作為，終未讓竹市發生本土病例。

另一名「熱血護理師」張家如，在新竹國泰醫院擔任居家護理師3年多，曾在下班後在電梯中察覺一名產婦疑似有出血狀況，專業判斷胎兒可能隨時有娩出危險，便及時協助一路將產婦護送到產房，最後安全生產，事後，產婦一家都對她充滿感謝，她說，這只是盡本分，也以身為護理師為榮。

市長林智堅指出，今年共有167名護理師獲得表揚，有55位服務20年以上的資深護理師，及由各醫院推薦的53位優秀護理師，還有研究獲期刊肯定的表揚及創新獎等，獲獎者都十分傑出。

林智堅說，每位護理師都是城市英雄，24小時on call的工作型態令人尊敬，感謝他們默默奉獻，為市民創造友善、溫暖的醫療環境。

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