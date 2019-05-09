支持原民再造山海部落新美學 台東祭獎勵

2019-05-09 13:49

［記者張存薇／台東報導］鼓勵原住民部落實現在地夢想，台東縣政府推出「我們+起來」評選計畫，縣長饒慶鈴今天中午公布5組入選團隊，也期許大家一起加油，讓原住民文化代表台東，和世界做更多連結。

原住民族行政處指出，「我們+起來」夢想甄選會以共學群組方式，帶領在地透過不同主題的系列培力課程、觀摩後，提出夢想計畫，今年共有8組團隊參加，經過專家評選，結果於中午揭曉。

饒慶鈴公布入選團隊，包括土坂部落卡路風工坊將打造傳統涼亭、吳亞璇土坂金宿團隊要為在地店家整合做原民風店招、金針山下麻茶屋則要營造戶外多功能活動空間、卑南族射馬干文化發展協會則要把舊養鹿閒置空間作為青年工作小組發想基地、布農族武陵部落卡那歲噌作坊則要蓋分享廚房，每組均可獲得15萬元獎勵金。

饒慶鈴說，期待更多年輕族人加入，讓原民文化持續發揚，而今年也會推動山海部落商業化遊程，在遵守原住民傳統文化前提下，讓更多人透過商業機制認識部落飲食、精神與內涵，進而愛上原民、認同原民。

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