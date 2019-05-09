台東焚化廠是否啟用？饒慶鈴：縣民沒有太多選擇

2019-05-09 11:22

［記者張存薇／台東報導］台東縣焚化廠「備而不用」，原本垃圾靠外運焚燒處理，但因高雄焚化廠歲修、無法處理台東垃圾，台東面臨啟用焚化廠的選擇，大眾也有正反兩方意見，縣長饒慶鈴今天到縣議會專案報告垃圾處理問題，她提出繼續外運、建立自主處理2方案，她雖未明說是否啟用焚化爐，但也強調，垃圾處理是時間和錢的問題，而中央認定台東焚化廠是蚊子館，要縣府活化處理，「留給台東縣民沒有太多選擇」，她會後也表示傾向啟用焚化爐，希望是對縣民最好的選擇。

台東縣焚化廠雖已完工，但地方反對，再加上垃圾量不足，因此改為「備而不用廠」，饒慶鈴指出，未來台東縣垃圾處理包括繼續外運、建立自主處理2方案，其中繼續外運恐面臨外運量無法穩定，全台焚化廠陸續延役、必須整修改建等不確定因素，「有錢拜託人家燒、人家也不燒」，且必須運回再生粒料及工程用底渣。自主處理部分，則包括興建衛生掩埋場、興建機械生物處理場（MBT）、啟用焚化廠等選擇。

她進一步說明，興建衛生掩埋場前置作業、招商、用地取得、環評加興建期程預計4年，興建MBT約5年，但因國內無實廠、也有二次污染疑慮，至於啟用焚化廠期程最短，招商、修繕現場廠約2.5年可使用，修繕及操作維護費約3.48億元，而如果是選擇興建焚化廠、MBT，還可能面臨中央補助款收回問題。

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