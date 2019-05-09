台鐵QR Code驗票系統6/30啟用嚴謹模式 無法憑截圖重複進站

2019-05-09 11:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵四代票務系統上路後，多位旅客可憑同一個QR Code截圖重複進站，台鐵局長張政源今表示，QR Code驗票系統將於6月30日啟用嚴謹模式，就是像高鐵一樣，同一QR Code車票只要有一個進站紀錄，相同QR Code就無法再度進站。

立法委員李昆澤今於立法院交通委員會質詢時表示，今年4月23日至5月6日，共有4469件使用相同QR Code車票重複進出站，等於每天有319張票式重複進出站；呼籲台鐵不要用重複使用QR-Code進出站，屬偽造車票行為，都可移送法辦處3年以上、10年以下有期徒刑來恐嚇民眾，趕快用技術、科技方式來處理。

立委林俊憲也說，台鐵每年有近1億元的逃票損失，10年損失就高達10億元，這些不該有的營業損失，台鐵不要只是進行道德勸說，要拿出辦法來解決。

台鐵目前正進行QR Code驗票系統改善，要在花蓮－台東間尚未裝設QR Code驗票機之前，就能先啟用嚴謹驗票模式。台鐵局表示，現在系統改善是要讓旅客持QR Code車票，從尚未裝設驗票機的車站出發時，即便沒有刷入紀錄，也能在有QR Code驗票機的車站順利刷出；但花東各站未裝設QR Code驗票機前，持QR Code車票進出站還是要由人工查驗。

台鐵QR Code驗票系統預定6/30啟用嚴謹模式，無法憑截圖重複進站。（資料照）

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