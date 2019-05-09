捨國立科大改讀軍校 女高職生要翻轉人生

2019-05-09 10:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕放棄進入國立虎尾科技大學機會，就讀義峰高中的黃雅琪決定投身軍旅，就讀陸軍官校正期班應用外語系，她表示，國中時間就嚮往軍旅生活，也獲家人支持，認為有機會從軍，有助她翻轉人生，而她也立下新目標，希望有機會到美國西點軍校當交換學生。

黃雅琪家境清寒，高中原本打算就讀公立學校，但義峰高中得知她有意投身軍旅，鼓勵她讀義峰的軍警班，成績本來就不錯的黃雅琪，今年高職繁星錄取了虎尾科技大學應用外語系，又傳來好消息，錄取了陸軍官校正期班應用外語系，全國女生才錄取11人。

黃雅琪表示，國中就認識職業軍人朋友，家人也因經濟因素，鼓勵她從軍，認為她如果能讀軍校，一定可以改變人生，所以她從國中就嚮往讀軍校，就讀義峰高中後，更努力讀外語，學校有外國交換學生，都由交她招待，除了趁機會練習英語會話外，也可以教外國朋友中文，她曾接待過德國、美國及丹麥的交換學生。

黃雅琪希望就讀軍校後，有機會能成為美國西點軍校當交換學生，未來則希望有機會成為外交官。

同班同學陳宥興則是錄取陸軍官校飛行組，他的哥哥及姊姊目前都在就讀陸軍官校，他表示能跟隨兄姐進官校，也是他的夢想，希望未來有機會當一個出色的飛行官。

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