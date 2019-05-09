今明全台有雨 週末陽光探頭、高溫升破30度

2019-05-09 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天微弱鋒面通過，各地轉有陣雨天氣，氣象專家彭啟明表示，斷斷續續、不穩定的雨勢將持續至明天上半天，週末水氣減少，久違的太陽探頭，各地白天高溫將回升至30度左右。

彭啟明在臉書PO文指出，今晨低溫較前兩天稍許回升，北部空曠區雖仍降至18、19度，但都會區已回升至21、22度，北部今天高溫約在24、25度左右、中南部則在26至29度。他說，今天至明天上半天受新一波鋒面影響，全台皆有降雨機率，不會這並非代表整天都將有雨的，而是屬於斷斷續續的陣雨天氣。

彭啟明進一步表示，週末天氣將有明顯改變，隨著東北風減弱，水氣減少，陽光也會探頭，溫度也會明顯回升，各地中午高溫都在30度上下，明顯轉趨悶熱天氣。東半部略有地形降雨，西半部山區及近山平地也有午後陣雨發展的機率，整體天氣與夏天悶熱型態相當類似。

至於5、6月梅雨季最重要的主角「梅雨鋒」何時到臨，彭啟明指出，未來一週可能不會出現發展狀況，預計要到5月下旬，大氣有機會逐漸轉不穩定，屆時將有利梅雨鋒面發展，在颱風季前帶來豐沛水氣。

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