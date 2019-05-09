吳明益：中國不懂台灣文化 政治人物釀兩岸對立

2019-05-09 18:34

〔中央社〕作家吳明益近期應邀赴紐約暢談著作「單車失竊記」，被問及兩岸情勢，他說，台灣下一代本質已隨時間改變，兩岸緊張對立源於中國不懂台灣文化，而政治人物是始作俑者。

駐紐約台北文化中心與美國筆會（PEN America）合作第15屆世界之聲文藝節（World Voices Festival），邀請吳明益出席「戰爭的沉思」座談會等活動。曾以「單車失竊記」入圍英國曼布克國際獎的吳明益，成為首位獲邀出席世界之聲文藝節的台灣作家。

吳明益7日在座談會上，和法國小說及劇作家羅蘭高蝶（Laurent Gaude）與伊拉克旅美小說家錫南安東（Sinan Antoon）分享各自與戰爭有關的作品，闡述來自不同種族、國家及文化背景的人對戰爭的觀察與反思。

被問到台灣內部是否認為台海可能再起衝突，吳明益表示，台灣文學受原住民文學、世界文學影響很深，幾十年來文化發展出現巨大改變，現在海峽兩岸對立，在於「中國不曉得台灣文化，而台灣下一代本質已經隨著時間改變」。

吳明益說：「這一代作家幾乎沒有受中國作家影響，因為在我成長階段，不可能接觸中國作家的作品，可是政治人物不去理解這種文化面的變局，只純粹從政治觀點思考戰爭、統一、塑造一個強大帝國，可以對抗西方的強大帝國。」

他直言，兩岸緊張現況「完全是政治人物造成的」。

吳明益今天在駐紐約辦事處受訪談及上述發言時說：「我覺得這不是個能夠善了的事，不是那麼簡單，像我們小時候玩戰爭遊戲一樣，一個國家可以消滅另一個國家，或者說『我就統一了』。沒有這麼簡單。它會變成一個漫長的痛苦，根本沒必要。」

他提到，自己認識的一些中國知識分子與作家，非常理解台灣的處境與文化現狀，這些文化界人士的態度與北京當局相去甚遠。

在「單車失竊記」中，吳明益從尋找一輛1993年父親失竊的單車出發，交錯描述1941年日本入侵馬來半島，重現人們與動物、森林同遭傷害的戰爭。其中一段故事關於緬北戰爭，帶出原名阿妹的大象顛沛流離來到台灣，最後成為林旺的往事。

吳明益說，林旺故事源自一名護送牠到台灣的老兵記述，畢竟數以百萬計的人捲入戰爭，不會有人記錄每個人的反應，難得有人記錄大象的反應，就成為後世對那場戰爭的重要認識窗口。

他表示，人類不完全理解戰爭為何反覆出現，也許就是因為沒有真正面對戰爭中每個人的創傷。太多歷史與小說記載戰役勝敗，卻缺乏仔細記錄每個士兵的反應，「我覺得這是我們這代小說家的責任」。

談到作品散發的強烈台灣認同，吳明益說，當代作家接受世界文學教養，容易失去所占獨特地位，「在我看法裡，愈本土就愈世界，愈有可能在世界上找到一個位置，原因是你深刻認識成長環境，包括歷史、生態等各種知識，就會變得更獨特，更容易在世界舞台上被注目」。

吳明益認為，未來寫作題目就算源自世界，材料仍須有在地性，作品才有風格。

對於著作被翻譯成其他語言、在國際舞台發光，吳明益說，寫作時完全沒想過，純粹是意外，就算著作不再被介紹到外國，自己頂多就回到原本寫作狀態。

他援引中國作家莫言的話說，作家很像春蠶吐絲，不會想到有天會吐出一條絲綢之路，盡力吐絲就對了。

至於新作，吳明益透露想寫關於花蓮縣秀林鄉和平村的故事，結合二戰期間日軍在台挖掘軍事坑道與1990年代水泥產業東移的背景。他說，題材已構思6、7年，尚未動筆，為了取材，接下來可能需要實地探勘洞穴。

吳明益4月無預警宣布，臉書個人專頁將不再發表文章，並逐一刪除5000名臉友，貼文未提及特定原因，引發書迷關注。

被問到把臉書專頁變為「廢墟」的動機，吳明益解釋，他曾用社群媒體經營與學生和陌生人的關係，前者用於課程討論、與學生關係產生質變，後者有如槓桿，從事社會或環境運動時如有私心，可藉這種槓桿讓自己變得更有名、更具影響力。

47歲的吳明益說：「我只是覺得人生差不多要結束了，就是到了一個走下坡的階段。珍惜最後一些時光，好好跟自己還有想做的事情相處，這是最核心的理由。」

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