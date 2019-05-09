峮峮搭火車上衣炸開 3萬網友暴動朝聖

2019-05-09 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮），因魔鬼身材配上天使般的臉蛋，往往一出場就是球場「嬌」點，她近日在IG貼出自己搭乘台鐵的照片卻引發網友暴動，只因照片中她一反常態，穿著黃色的低胸上衣，一臉呆萌地看著鏡頭，讓網友直呼太犯規。

曾是《大學生了沒》固定班底的峮峮在網路上享有極高人氣，她因緣際會進入中信啦啦隊，去年更因跳職棒啦啦隊時，跳舞跳到胸前乳浪狂震，引發球迷熱議，不過她平時在IG的發文並未刻意展露好身材，通常是包緊緊的。

但她7日時PO出的一張照片再度引發網友暴動，雖然近日天氣轉涼，但該則貼文中她穿著「超」低胸細肩背心，傲人上圍完全藏不住，到今上午已有超過3萬4千人前往朝聖，留言超過500則，就連男星李易看了也大喊：「這個犯規」，網友則紛紛表示：「看到這個害我把手上的便當抖掉了」、「誰啊，認不出來了」、「這個太兇了喔」、「為什麼要害我噴掉手機」、「這樣坐火車會車『震』～」、「暈車也要坐妳對面！」。對於引發外界熱議，峮峮在回覆部分留言時則是表示「我也才發那麼一張」、「800年放一次」。

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