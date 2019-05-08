不只是購物特區 鄭文燦：青埔將成商業及旅遊新亮點

2019-05-08 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天（8日）下午出席青埔商場開幕活動時說，青埔特區已發展成為台灣重要的示範城市，商務、文化、教育、生態及研發等功能都快速增加，現有國際棒球場、青塘園、高鐵桃園站，市府接續推動發展「亞洲．矽谷創新研發中心」，將興建市立美術館與桃園會展中心、國際觀光旅館及桃園流行音樂劇場、橫山書法藝術館，還有民間投資的國泰人壽水族館、影城與商場等，都將帶動當地的大發展。

華泰名品城第三期全區今天開幕，鄭文燦出席時說，國泰商務城開發面積約22公頃，華泰名品城從第一期開幕以來，廣受小資族與年輕家庭的喜愛，全區開幕共有6.6萬坪賣場空間，有285個精品品牌進駐，且增加更多元的餐飲服務，滿足市民的購物與用餐需求，明年國泰商務城計畫就會完成，將有商辦大樓、飯店、商旅、影城與橫濱八景島水族館等設施，將成為桃園商業及旅遊的新亮點。

鄭文燦說，市府在青埔地區進行整體的建設，橫山書法藝術公園暨書法藝術館將於今年營運，市立美術館的主體工程也即將動工；「亞洲．矽谷創新研發中心」、桃園會展中心與IKEA旗艦店也會陸續開工，青埔地區不僅會成為優質的購物特區，也是發展可期的研發特區，期盼讓桃園產生更大的發展動力，在商務、文化與創新研發等層面上發展得更好。

鄭文燦、華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福主持商場開幕典禮，舞台設計「任意門」，象徵能讓民眾擁有任意門，打開門就可以享受全新的休閒去處。

面對商場對手相繼開幕，青埔商圈的「前輩」中壢大江購物中心也看好市場，3月已通過市府都市計畫變更，已動工興建4公頃的二期計畫，預計2022年初開幕。

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