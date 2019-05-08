因颱風封閉兩年半…大鵬灣被遺忘的蚵殼島「點燈了！」

2019-05-08 21:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東，讓大鵬灣國家風景區聲名大噪，不過，已往灣域內的觀光火車頭「蚵殼島」卻因為莫蘭蒂風災消聲匿跡，直到最近，才終於被人目擊夜間點燈，有了進展。

2016年9月的莫蘭蒂颱風重創大鵬灣，又以蚵殼島接近全毀最嚴重，蚵殼島是遊湖行程必玩的中繼景點，2017、2018年的大鵬灣遊客人次下滑，就可見蚵殼島明顯影響當地旅遊吸引力。

大鵬灣今年因台灣燈會聲名大噪，往日的黃金景點卻就像「被遺忘」，尤其原本只預估要封閉1年，沒想到一拖竟超過2年半，海事工程緩慢令人搖頭，更引來遊湖業者微詞，直到日前夜間終於被直擊竟然「點燈了！」蚵殼島好似有了動作。

鵬管處副處長王玟傑說，蚵殼島在災後歷經2年半的優化，除了增加泊席位，提升觀光、衛生環境，也希望藉由燈會夜間遊湖熱潮，預計將營造蚵殼島為夜間點燈景點，結合鵬灣大橋、三孔橋的光雕、水幕等。

鵬管處指出，未來再加上巨鮪來富、海之女神等主燈的點亮，串連全新的光環境打造夜觀光，當然希望在暑假就能營運，但因為驗收、招商等，保守估計暑假後才會重新「面世」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/