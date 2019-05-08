長榮航空出招反制 空服員工會批針對工會行為違法

2019-05-08 20:57

［記者謝武雄／桃園報導］長榮航空因應空服員罷工可能帶來損失，今天發表聲明強調，若罷工導致獲利下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，另公司員工及直系親屬免費及優待機票會暫停或限縮；對此「桃園市空服員職業工會」發表聲明認為該聲明系針對工會，已明確違反工會法規定，也暴露出長榮航空「威權專制」真面目。

空服員工會秘書長鄭雅菱表示，該公告明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，已明確違反工會法35條，而106年勞裁48號案判例，勞動部已判定華航停止員工優待票的行為構成不當勞動行為，非常遺憾地看到長榮正在依循華航違法前例。

鄭雅菱說，這份公告也讓長榮航空暴露出「威權專制」的真面目，不管是年終、調薪或員工票，長榮航空都可以想給就給、不給就不給，反覆無常，這也凸顯工會籌備罷工行動正當性，工會唯有團結起來爭取對等協商、產業民主，才可以免於隨時被威脅的恐懼，得到較為安穩的合理待遇。

鄭雅菱指出，長榮航空董事長林寶水先前寄全體信表示，基於飛安理由，絕對不支持禁搭便車，但非常遺憾的是，今天的公告，明顯針對工會會員「差別待遇」，這一切再再證明所謂一視同仁只是個話術，有的只是對工會的敵意，包括忽視工會行使團結權，拒絕禁搭便車條款；以及現在預計採取報復行動針對支持罷工的會員。這樣敵意工會的態度，如何開啟誠意協商？

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