長榮航反制罷工 停發年終、不調薪、暫停3年員工優惠票

2019-05-08 18:14

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會即將於下週一開始發起罷工投票，恐衝擊暑假旅遊旺季。長榮航空今天公告，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，直至恢復獲利為止；且於罷工首日起3年，暫停所有員工與眷屬優惠機票；但長榮有但書，若空、地勤員工於罷工期間支援出勤，不受此限。

長榮今天公告內部因應罷工措施，由於工會可能發起罷工行為，將嚴重衝擊公司營運，且近期工會種種傷害公司的行徑與言論，已使長榮5月以來訂位與載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，可以預期影響更鉅。

長榮指出，身為民營航空公司，須對員工、股東與旅客負責，也須自負盈虧，但工會為爭取過高且不合理的待遇且堅持禁搭便車、勞工董事等威脅公司治理的訴求，一旦採取罷工行動，將導致旅客對長榮失去信任、載客率降低，甚至嚴重虧損，公司可能被迫縮減規模、刪減航線與航班，為了公司永續發展，不得不採取必要的節流措施，長榮有責任、義務告知員工。

長榮表示，今天已向全體員工宣布，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至公司恢復獲利為止；另外，長榮員工與直系親屬每人每年皆有1張不限航點免費機票、不限張數1折起優待機票，於罷工期間有暫停或限縮福利措施的必要。

長榮說明，一旦發生罷工，將依「國際航線員工優待機票福利辦法」規定，於罷工首日起3年內暫時停止所有員工與眷屬申請、使用員工優待機票，以降低優待機票成本。但為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要同仁於罷工期間依班別出勤者，並配合公司班表調整者，則不受此限。

工會秘書長鄭雅菱回應，長榮針對工會罷工行動，要脅參與罷工會員，已違反工會法；過去華航也有勞裁案例，不得因任何原因而停免員工福利，遺憾長榮循華航違法先例；且長榮董事長林寶水表示，絕不同意禁搭便車，如今「打臉」自己，針對參與罷工者祭出差別待遇更敵視工會，所謂「一視同仁」都是謊言。

她強調，長榮公告證實長榮為專制、威權公司，無論年終調薪或員工票，都可以說不給就不給，更無視違法，也因此，工會認為必須要有自主權、要發動罷工，即因公司威權下，更需要有穩定薪資並提高待遇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/