高市「校園毒品防制關懷列車」開進旗山 與地方交流防毒觀念與作為

2019-05-08 23:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕為將反毒、防毒觀念落實紮根於校園，高市毒品防制局結合市府網絡力量，規劃「校園毒品防制關懷列車」，今開入旗山農工實地關懷，與旗美地區在地公部門、及學校共同研商與交流防毒觀念與做法。

毒防局表示，今天主動出擊涵蓋教育、警政、社政、衛政、民政等跨局處單位，還有橋頭地檢署、醫療與社區藥局關懷據點等民間團體，另特聘醫師向大旗山區國高中職及大專院校千名師生進行反毒大作戰宣講，並開放校內現場全體師生與關懷團成員雙向交流，藉由實地「校區、警區、社區」綿密防護網關懷，了解在地化校園毒品防制策略與可能困境，積極精進校園毒品防制整合機制及介入策略推動執行，避免青年學子誤涉毒品，提供友善健康的學習環境。

毒防局代局長張瑞琿說，毒品防制不分城鄉，為強化偏區防毒效能，落實市長校園毒品防制政見，跨局處共同研擬「高雄市防制毒品入侵校園計畫」，積極推動相關精進作為。

此外，毒防局更與社區藥局及衛生所合作，全市共建置101站「社區毒品防制關懷站」，提供免費快速篩檢試劑及轉介服務；同時本關懷列車亦將持續前進本市各行政區，落實扎根家庭、強化校園、深耕社區之防毒目標。

毒防局呼籲，為挖掘毒品隱性人口，市民如發現周遭有人疑似有染毒徵兆，請主動聯繫毒防局，撥打24小時通報專線0800-770-885（請請你-幫幫我），或本市關懷專線07-211-0511。

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