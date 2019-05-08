使烏日與芬園交通更便捷 建設局進行溪尾大橋延伸段工程

2019-05-08 21:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日下了溪尾大橋，便無路可通，需左右轉走只有一線道寬的道路前往彰化、南投，建設局編列約4億9500萬元經費進行溪尾大橋延伸段工程，路線東起溪尾大橋終點的慶光路西至彰南路，並新建一座跨越貓羅溪橋樑，預定明年底前通車。

為使台中烏日與彰化芬園交通更便捷，建設局進行溪尾大橋延伸段工程，並於自去年底施工，建設局長陳大田今日前往視察，表示此工程施工至今進度已達11%，預定明年底前通車。

此外，因汛期將屆，已要求施工廠商落實鄰水作業施工安全及相關防汛演練，避免工程災害發生。

陳大田指出，「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」，也就是溪尾大橋工程，已於105年11月21日通車，建設局接著進行延伸段工程，未來完成後，將使烏日芬園交通更便捷。

陳大田表示，此工程除平面道路段，因路線橫跨貓羅溪需新建橋梁，為減少橋墩數增加通水斷面積及減低豪大雨對工進影響，新建橋梁採大跨徑連續預力箱型梁懸臂推進工法設計，橋梁總長度為380公尺，採380公尺大跨徑、拱底預力箱型梁橋，可望成為地區新地標。

此外，本工程已於4月24日辦理汛期前工地防汛演練，模擬汛期河川水位，進行橡皮艇操作及緊急撤離等相關演練，使現場人員熟悉設備操作及防災救災應變流程，確保工地零災害的目標。

建設局表示，目前主要施工面分為台中端、彰化端堤外路工施作及河道內基樁打設作業，汛期間施工難度高，透過定期檢討施工執行困難及管控施工進度，盡可能排除可預見的施工障礙，讓施工單位積極辦理，目前正朝如期如質完工通車。

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