校長傳遭FBI調查？中醫大：純屬臆測 並非事實

2019-05-08 16:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學校長洪明奇今天遭傳擔任美國安德森癌症中心乳癌基礎研究中心暨分子細胞腫瘤學系主任時，疑被美國聯邦調查局（FBI）調查1年多，今年1月「被退休」返台。對於傳聞，中醫大澄清，校長洪明奇並非外傳安德森癌症中心遭調查的5人名單者，被調查的華人離職者，均與洪校長無關，而且他是因確定獲中醫大遴選出任為校長後申請退休，只因時間巧合，外傳洪明奇校長在安德森癌症中心「被退休」等內容純屬臆測，並非事實。

中醫大指出，學校早在去年10月即啟動校長遴選，從一定資格人選中遴選出洪明奇出任新校長，今年1月31日報教育部核准聘任，在2月18日上任，校長遴選過程嚴謹。

外傳全美各學術機構（含安德森癌症中心）遭FBI調查學術間諜竊取科學研究機密，及洪明奇在安德森癌症中心「被退休」等情事，中醫大指出，經了解，校長洪明奇強調，包括外媒與華文媒體所稱被調查的華人離職者等5人名單，均與他無關。

中醫大指出，洪明奇是因確定獲遴選出任中醫大校長後，向安德森癌症中心提出退休申請，與此事件純屬時間上的巧合，外傳相關內容「純屬臆測，並非事實」。

校方另指出，事實上，校長洪明奇自安德森癌症中心退休時，還捐出40萬美元給中心設立獎學金，今年4月他更到安德森癌症中心與海外學子交流並延攬海外師資，均顯示他與安德森癌症中心的良性關係。

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