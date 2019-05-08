也是神明託夢！林太師廟慶典 當年林太師公託夢卻無人識祂

2019-05-08 18:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕也是神明託夢！今舉行慶典的南投縣草屯鎮林太師廟，因吳敦義父母骨骸安厝於此而聲名大噪，其19世孫趕來致祭，與林太師畫像極相像讓信眾嘖嘖稱奇，而他當年是祖先託夢而找到草屯，有趣的是林太師廟寺廟登記前，管理人被託夢要該廟主祀林太師公，當時無人聽過林太師公，多年後尋根，發現林太師公墓園在「牛屎嶺」，而林太師廟位在「牛屎崎」。

位在南投縣草屯鎮御史里的林太師廟，今天為主祀的林太師公舉行482週年誕辰祝壽慶典，平日將香油錢轉做公益的該廟，多年來幫助附近的僑光國小弱勢學生，今年校長侯靖男首度帶領學生參加林太師公誕辰慶典，向林太師公致敬，也聊表「飲水思源」的謝意。

該廟主委洪登宜則一一送給參加的學生每人一個紅包，作為學生們的「文具費」，中午還「辦桌」請師生吃「好料」。

慶典除有學生的致敬禮之外，林太師公的第19世孫林進寶也從中壢趕來祭拜先祖，很多信眾看到該廟辦公室掛著林太師公畫像，與林進寶爺爺非常相像，驚呼「兩人真的好像！」

該廟主委洪登宜說，林進寶高齡80多歲，1949年來台，他是10年前自己尋來林太師廟，因為祖先託夢給年事已高的他，不用到回鄉謁祖，到草屯鎮林太師廟即可，而當時林太師廟正在建牌樓，他認捐牌樓兩根柱子的款項，並每逢先祖誕辰或假日就會到林太師廟。

洪登宜也透露，林太師廟早年是萬善堂，在政府開放寺廟登記時，萬善堂無法登記為寺廟，而當時御史里長是管理人，夢見有神明告訴他主祀林太師公，登記林太師廟就能通過。

當時無人知道林太師公是誰，去問具店還被唬弄，稱林太師公名叫「林孔龍」，後來建廟時先豎招牌，即有警官行經告知林太師就是其故鄉的神，要他們去基隆尋根，而到基隆才知林太師其屬來自福建雲霄縣，多年後到雲霄縣，參觀林太師公的墓園，得知墓園所在地是「牛屎嶺」，而御史里的舊地名是「牛屎崎」，終於解開信眾們的疑惑。

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