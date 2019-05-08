挺農民抗天災！屏縣水產、蓮霧保險 延長申請至5月底

2019-05-08 16:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府前年（2017年）推出全球首張降水量水產保險後，去年又推出全台首張三合一天氣參數型蓮霧保險，今年更提高保障範圍，水產保險從4個沿海鄉鎮擴大到19個鄉鎮，蓮霧保險也由8個鄉鎮擴大到14個鄉鎮，並爭取申請期限，從上月底延長到本月（5月）底截止。

屏東縣政府農業處表示，水產保險由2017年開辦至今，已完成理賠金額達4748萬9547元，今年水產保險鄉鎮增加枋山、里港、九如、高樹、長治、鹽埔、屏東市、麟洛、萬丹、萬巒、潮州、新埤、新園、南州及崁頂鄉；蓮霧承保範圍新增里港鄉、長治鄉、麟洛鄉、潮州鎮、新埤鄉及崁頂鄉，佔屏東縣蓮霧生產總面積9成以上。

降水量水產保險含括屏東大部分生產魚種，屏南地區連續48小時累計降雨量超過523公釐以上即啟動理賠，屏北及屏中地區連續48小時累計降雨量超過550公釐以上即啟動理賠。

蓮霧保險主要承保的風險有颱風風速，只要颱風路徑經過約定範圍，颱風近中心10鐘平均風速每小時達103公里，約輕度颱風上限強度即可啟動理賠，雨量風險保障並不限定於颱風期間所造成的豪雨，保險年度內連續5日累積降雨達600公釐雨量即啟動理賠，溫度風險保障則限定於12月至隔年3月間低溫，溫度10度持續8小時啟動理賠，風速及雨量為保險主契約，溫度為附加險可依據地區需求加保。

屏東縣農業處長黃國榮表示，目前農業保險在試辦階段，農委會補助保險費50％，屏東縣政府再加碼補助25%，農民自行負擔保險費25%，每公頃農地農民自行負擔保費1萬5000元，政府負擔4萬5000元，蓮霧保險主險就有37萬5000元的保障。水產保險部分由漁業署補助保險費1/3，縣府加碼補助1/3，漁民自行負提1/3。相關保險詳情可洽試辦鄉鎮農漁會保險部或推廣部。

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