別搶割！公糧還沒收 屏東下週一開始收購稻作

2019-05-08 16:12

〔記者葉永騫／萬丹報導〕一期稻作因連日大雨造成農民搶收，但公糧從13日起萬丹鄉農會才開始收購，農糧署呼籲農民不要搶割以免損失。

高屏地區一期稻作收割期剛好遇上梅雨，連續1個星期的雨勢讓部分地區的稻作發生倒伏，如果不採收將可能發芽而血本無歸，因此有部分的農民紛紛進行搶收，但是目前公糧還沒有進行收購，各地農會還沒有進行礱穀烘乾的作業，搶收下來的稻米因為成熟度不夠，往往繳交糧商時被壓低收購，造成農民相當大的損失，因此近來農糧署不斷的呼籲農民千萬不要搶割，讓稻米達到成熟，否則無法確保品質繳交公糧。

萬丹鄉因為稻米的種植面積寬廣，因此從13日母親節過後萬丹鄉農會就開始收購公糧，為全縣第1個收購公糧的農會，隨即進行礱穀的作業，每一批可以收購170公噸，礱穀烘乾的時間長達30多個小時，採取24小時作業，農民只要符合收購的規定一定收取，但對於搶割造成榖粒不飽實者則會退收，農民要多加注意，而其他農會也將會在下週起陸續辦理收購公糧的作業，高屏一期稻作進入收成的高峰期。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/