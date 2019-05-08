戴上護士帽 她接棒傳遞溫暖

2019-05-08 15:30

［記者許倬勛／桃園報導］新生醫護管理專科學校今天舉行護理科加冠典禮，學生孫琦妙的父親因罹患脊椎腫瘤，在醫護人員細心陪伴下度過難關，她受到感動選擇就讀護理科，立志要將這份溫暖與感動傳遞下去。

「我的童年幾乎都在病房度過」，孫琦妙國小五年級時，爸爸罹患脊椎腫瘤，病情每況愈下，在病房住了好個幾月，年幼的她不知所措，幸醫護人員察覺到她的不安，不斷安撫，並強調「我們一定會盡全力救回妳爸爸」。

在醫護人員細心照料下，孫琦妙的爸爸免於全身癱瘓，雖然仍得乘坐輪椅，但病情有已有明顯改善，孫琦妙大受感動，立志要當護理師，希望將來有機會也能用自己的力量服務其他需要幫助的人。

師長幫琦妙戴上護士帽，孫爸在旁緊握著女兒的手，他說，護理工作很辛苦，但女兒的意志堅毅、勇敢逐夢，希望女兒做好自己本分的事，家人會永遠支持。

新生護專上午舉行的護理科二年級「加冠禮」，由師長為每位護生佩戴護士帽，再由四年級的學長姊，與學弟妹互相點燃對方手中的蠟燭，象徵薪火相傳的意義。

該校護理科主任洪麗玲表示，加冠儀式是專二學生在修完基礎醫學與基本護理學後，踏入醫院實習前的宣誓儀式，今年計有767位準護理師參加，包括72位準男護師也別上胸章，在學生代表的帶領下大聲宣讀「南丁格爾誓詞」。

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